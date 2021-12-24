Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 18:58
18:54
Происшествия
Суд заключил под стражу мужчину, избившего сына бойца ММА Дацика
18:53
Происшествия
Организатора притонов в Воронеже приговорили к 13,5 года колонии строгого режима
18:52
Общество
Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
18:49
Происшествия
Устроившего стрельбу в томском тире посмертно проверят на вменяемость
18:47
Спорт
Вратарь Хомич признался, что едва не избил молодого Дзюбу в номере
18:47
Общество
Психолог Хорс рассказал, как не впасть в уныние при подведении итогов года
18:45
Общество
Росздравнадзор сообщил о выпуске первых партий вакцины «Спутник М» в гражданский оборот
18:44
Политика
Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
18:41
Общество
Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
18:39
Спорт
Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Девочка-подросток украла в волгоградском магазине алкоголь для матери
Происшествия
Девочка-подросток украла в волгоградском магазине алкоголь для матери
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Волгоград, 24 декабря. 41-летняя жительница Волгограда заставила свою несовершеннолетнюю дочь украсть для нее алкоголь в магазине. Безответственная родительница принудила дочку совершить кражу, сказав ей, что она избежит уголовной ответственности за воровство по причине возраста, сообщает «Волгоградская правда». Девочка подчинилась матери и украла алкоголь из магазина, находящегося в Кировском районе.

В отношении ее матери возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в преступное действие, следователи продолжают работу по установлению всех фактов и деталей происшествия.

Ранее ФАН рассказывал о задержании 22-летней жительницы Орла. Ее обвиняют в истязании собственного сына.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Девочка-подросток украла в волгоградском магазине алкоголь для матери
алкоголь мать воровство несовершеннолетняя принуждение
Комментировать