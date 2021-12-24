Девочка-подросток украла в волгоградском магазине алкоголь для матери

Волгоград, 24 декабря. 41-летняя жительница Волгограда заставила свою несовершеннолетнюю дочь украсть для нее алкоголь в магазине. Безответственная родительница принудила дочку совершить кражу, сказав ей, что она избежит уголовной ответственности за воровство по причине возраста, сообщает «Волгоградская правда». Девочка подчинилась матери и украла алкоголь из магазина, находящегося в Кировском районе.

В отношении ее матери возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в преступное действие, следователи продолжают работу по установлению всех фактов и деталей происшествия.

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