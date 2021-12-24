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«Союзмультфильм» выпустит короткометражку «Вовка и зима в Тридевятом царстве» 31 декабря

Общество
«Союзмультфильм» выпустит короткометражку «Вовка и зима в Тридевятом царстве» 31 декабря
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 24 декабря. «Союзмультфильм» представит 31 декабря новогоднюю короткометражку по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке.

Новый мультфильм выйдет на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале студии. По словам председателя Совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, уже стало доброй традицией представлять перед новым годом истории про любимых героев.

«Два года назад в предновогодние дни мы завершили трилогию о медвежонке Умке, в прошлом году рассказали невероятно трогательный и добрый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене, а теперь обратились к комедийному жанру, создав забавную и поучительную картину об одном из самых харизматичных героев «золотой коллекции», — заявила Слащева ТАСС

Мария Изотова стала автором сценария нового мультфильма. Режиссером картины выступил Алексей Введенский. Дети актера и певца Тимура Родригеза озвучили главных персонажей короткометражки.

Ранее сообщалось, что первый эпизод обновленного мультфильма «Ну, погоди!» вышел на YouTube-канале студии «Союзмультфильм» 17 декабря. Первая серия проекта получила название «Лунапарк».

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мультфильм союзмультфильм okko
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