Баранец объяснил, как последний выстрел из Javelin в Донбассе поставит крест на помощи США Украине

Киев, 24 декабря. Руководство Украины опростоволосилось на весь мир, решив показать, как американские ПТРК будут уничтожать якобы российские танки в Донбассе.

На последний по всем признакам конфуз украинских военных с американскими комплексами Javelin обратил внимание военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, высмеяв просто гениальную дискредитацию ВПК США. Эксперт иронично прокомментировал еще одно показательное испытание американского ПТРК, устроенное украинскими военными.

Минобороны Украины обнародовало ролик, снятый, по словам чиновников, где-то в степях Донецкой области. На видео боец ВСУ пытается поразить из Javelin старый танк со специальным экраном, схожим с российскими самодельными козырьками. Оператор комплекса умудрился с первого же раза промахнуться при идеальной видимости и с минимального расстояния, что иронично и прокомментировал Виктор Баранец.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Ну это вообще детское расстояние. Обратите также внимание на идеальную видимость. И хотя американцы хвастаются, что Javelin может подбить танк с трех километров, в данном случае мы видим… Ну сколько здесь? От силы 500 метров. Это задача для ребенка. Видимость стопроцентная. А вот если будет ветер, дождь, снег, да еще и кинуть перед танком дымовую шашку, поплетется это хлопчик из ВСУ в тыловые окопы, ибо даже с 500 метров Javelin — просто труба, во всех смыслах. Я думаю это был последний выстрел этого ПТРК на Украине, как и любого другого американского оружия. Наверное, никто так много не сделал для дискредитации ВПК США и особенно их экспорта, как рукастые в кавычках хлопцы из ВСУ и их начальники. Это последний выстрел поставил крест на военной помощи США Украине. Для янки теперь просто опасно и даже стыдно отправлять туда хоть что-нибудь. Всю никчемность их оружия сразу же весь мир видит», — не сдерживая сарказма отметил военный обозреватель.

Баранец также напомнил, что украинских военных уже как минимум полтора года учат пользоваться этими ПТРК якобы опытные американские техники и инструкторы. То есть этим неудачным выстрелом неназванный боец ВСУ дискредитировал заодно и всю военную школу США. Эксперт добавил, что несмотря на позорное со всех сторон испытание, стоит все-таки отдать украинским военным чиновникам должное, или их глупости, что вероятнее в данном случае. В Минобороны могли ведь снять, как стреляют и с пяти метров, поработав потом над масштабом. Показали бы идеальное попадание, расхваливая американскую помощь, которая ни на что не годиться. Вместо этого показали своей же публике в первую очередь горькую правду, надеясь, что далекие от военного дела зрители не обратят внимания на результат «меткой стрельбы».

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