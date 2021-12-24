Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 18:57
18:54
Происшествия
Суд заключил под стражу мужчину, избившего сына бойца ММА Дацика
18:53
Происшествия
Организатора притонов в Воронеже приговорили к 13,5 года колонии строгого режима
18:52
Общество
Рестораны Владимирской области будут работать без ограничений с 30 декабря
18:49
Происшествия
Устроившего стрельбу в томском тире посмертно проверят на вменяемость
18:47
Спорт
Вратарь Хомич признался, что едва не избил молодого Дзюбу в номере
18:47
Общество
Психолог Хорс рассказал, как не впасть в уныние при подведении итогов года
18:45
Общество
Росздравнадзор сообщил о выпуске первых партий вакцины «Спутник М» в гражданский оборот
18:44
Политика
Читатели Wirtualna Polska высмеяли новых «свидетелей» по делу MH17
18:41
Общество
Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
18:39
Спорт
Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном

Весь мир
Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном
Global Look Press  /  EU Delegation in Vienna/Handout via Xinhua

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что его страна не будет выступать против возобновления «ядерной сделки», если Соединенные Штаты смогут добиться таких условий, которые полностью ограничат возможности Ирана по созданию атомного оружия. Об этом он сообщил вскоре после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Ранее американский чиновник прибыл в Иерусалим для переговоров с властями еврейского государства для выработки общей стратегии действий.

По словам Лапида, Израиль не видит проблем с соглашением касательно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил дипломат, «хорошая сделка — это хорошо», но более эффективным путем он назвал ее расторжение и ужесточение санкций против Ирана. Но с другой стороны, заключение невыгодного для Запада договора глава МИД счел еще более плохим сценарием развития обстановки.

Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном
Федеральное агентство новостей /

Метания вокруг сделки

Израиль является главным противником СВПД и ранее неоднократно предпринимал попытки оказать давление на США для срыва переговоров в Вене. Тем не менее, пришедшая к власти администрация Джо Байдена придерживается дипломатического пути, несмотря на то что за семь раундов стороны так и не смогли прийти к консенсусу. Шансы на возобновление сделки эксперты считают небольшими, поскольку делегация от нового руководства Ирана, представленного консерваторами, выдвинула в начале месяца ряд условий, несоответствующих результатам предыдущих этапов переговоров.

Как считает Тель-Авив, Тегеран намеренно затягивает диалог, чтобы обезопасить себя от более жестких действий, при этом максимально ускорив исследования и производство ядерного топлива. Израиль, считающий Иран своей главной угрозой, регулярно заявляет о готовности атаковать объекты атомной промышленности Исламской Республики. В совершении ряда диверсий на заводах по обогащению урана и производству центрифуг, а также в атаках на иранских ученых подозревают Тель-Авив, хотя прямо в причастности к этим деяниям последний обычно не признается.

Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном

Пробелы в СВПД

Одной из причин, по которой Израиль выступает против СВПД, является большое число «пробелов» касательно других вопросов, затрагивающих интересы еврейского государства. В частности, сделка никак не ограничивает ракетную программу Ирана — одну из главных угроз для Тель-Авива. Также, согласно договору, через 15 лет Тегеран получил бы право увеличить объемы низкообогащенного урана для своей атомной промышленности, что опять же вызывает протест израильской стороны.

Об этом месяцем ранее упомянул министр обороны еврейского государства Бени Ганц, назвав хорошей ту сделку, что «заткнет в нынешнем договоре дыры по вопросам ядерных разработок, пусковых установок, сроков действия соглашения и характера деятельности Ирана в регионе». В этом случае, отметил министр, Израиль положительно примет возврат сторон к СВПД.

Препятствия для удара

Невзирая на все угрозы в отношении Исламской Республики, Тель-Авив вряд ли в действительности решится на прямую атаку, поскольку военный потенциал Тегерана велик даже без атомного оружия. Число ударных беспилотников дальнего радиуса действия, баллистических и крылатых ракет в его распоряжении постоянно растет, также совершенствуется и их технологический уровень.

При этом для атак против Израиля у Ирана есть сразу несколько союзников и плацдармов. Одним из них является Сирия, где уже сейчас действует контингент лояльных группировок и определенный контингент военнослужащих. Вторым — Ливан, южная часть которого находится под контролем проиранской «Хезболлы». Эта группировка имеет богатый опыт военных действий против Тель-Авива и также располагает крупным арсеналом ракет, хоть и менее совершенных, нежели иранские. Еще одним сторонником Тегерана может стать и сектор Газа, также не питающий дружеских чувств в отношении еврейского государства — будучи обеспечен современным оружием, он, без сомнения, включится в эту борьбу.

Вероятно, понимание такой ситуации и объясняет нынешнее заявление Лапида. Ранее дипломат наряду с прочими политиками откровенно отказывался принимать возможность возврата сторон к сделке. Однако, на фоне и без того растущего разрыва с демократическим руководством США, Тель-Авив неоднократно подчеркивал, что не собирается давить на Вашингтон в его решениях по иранскому вопросу. Не исключено, что теперь Израиль пытается сблизить позиции двух союзников касательно СВПД. Но и сейчас Лапид вновь указал, что его страна имеет право защитить себя от «величайшей существующей угрозы». Ранее власти государства заявляли, что Тель-Авив не ограничивается условиями сделки и при необходимости атакует Иран в одиночку.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном
израиль иран ядерная сделка свпд
Комментировать