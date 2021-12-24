Власти Израиля назвали условия признания ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что его страна не будет выступать против возобновления «ядерной сделки», если Соединенные Штаты смогут добиться таких условий, которые полностью ограничат возможности Ирана по созданию атомного оружия. Об этом он сообщил вскоре после встречи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Ранее американский чиновник прибыл в Иерусалим для переговоров с властями еврейского государства для выработки общей стратегии действий.

Israel’s foreign minister, Yair Lapid, said Thursday that Israel would have no problem if the United States entered a strong nuclear deal with Iran, adding: “A good deal is a good thing.” https://t.co/kjbrT0EfgV — New York Times World (@nytimesworld) December 23, 2021

По словам Лапида, Израиль не видит проблем с соглашением касательно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил дипломат, «хорошая сделка — это хорошо», но более эффективным путем он назвал ее расторжение и ужесточение санкций против Ирана. Но с другой стороны, заключение невыгодного для Запада договора глава МИД счел еще более плохим сценарием развития обстановки.

Федеральное агентство новостей /

Метания вокруг сделки

Израиль является главным противником СВПД и ранее неоднократно предпринимал попытки оказать давление на США для срыва переговоров в Вене. Тем не менее, пришедшая к власти администрация Джо Байдена придерживается дипломатического пути, несмотря на то что за семь раундов стороны так и не смогли прийти к консенсусу. Шансы на возобновление сделки эксперты считают небольшими, поскольку делегация от нового руководства Ирана, представленного консерваторами, выдвинула в начале месяца ряд условий, несоответствующих результатам предыдущих этапов переговоров.

Israel's Lapid urges world to keep up pressure on Iran https://t.co/7kJfehncQv — Reuters Iran (@ReutersIran) November 29, 2021

Как считает Тель-Авив, Тегеран намеренно затягивает диалог, чтобы обезопасить себя от более жестких действий, при этом максимально ускорив исследования и производство ядерного топлива. Израиль, считающий Иран своей главной угрозой, регулярно заявляет о готовности атаковать объекты атомной промышленности Исламской Республики. В совершении ряда диверсий на заводах по обогащению урана и производству центрифуг, а также в атаках на иранских ученых подозревают Тель-Авив, хотя прямо в причастности к этим деяниям последний обычно не признается.

Пробелы в СВПД

Одной из причин, по которой Израиль выступает против СВПД, является большое число «пробелов» касательно других вопросов, затрагивающих интересы еврейского государства. В частности, сделка никак не ограничивает ракетную программу Ирана — одну из главных угроз для Тель-Авива. Также, согласно договору, через 15 лет Тегеран получил бы право увеличить объемы низкообогащенного урана для своей атомной промышленности, что опять же вызывает протест израильской стороны.

5. In September I interviewed Defense Minister Benny Gantz @ForeignPolicy. It made headlines for what Gantz said about the Iran nuclear deal (even drawing a response from Bibi), but he also touched on Palestinians, Afghanistan & his own political journey. https://t.co/0Zd72mDrdz — Neri Zilber (@NeriZilber) December 22, 2021

Об этом месяцем ранее упомянул министр обороны еврейского государства Бени Ганц, назвав хорошей ту сделку, что «заткнет в нынешнем договоре дыры по вопросам ядерных разработок, пусковых установок, сроков действия соглашения и характера деятельности Ирана в регионе». В этом случае, отметил министр, Израиль положительно примет возврат сторон к СВПД.

Препятствия для удара

Невзирая на все угрозы в отношении Исламской Республики, Тель-Авив вряд ли в действительности решится на прямую атаку, поскольку военный потенциал Тегерана велик даже без атомного оружия. Число ударных беспилотников дальнего радиуса действия, баллистических и крылатых ракет в его распоряжении постоянно растет, также совершенствуется и их технологический уровень.

При этом для атак против Израиля у Ирана есть сразу несколько союзников и плацдармов. Одним из них является Сирия, где уже сейчас действует контингент лояльных группировок и определенный контингент военнослужащих. Вторым — Ливан, южная часть которого находится под контролем проиранской «Хезболлы». Эта группировка имеет богатый опыт военных действий против Тель-Авива и также располагает крупным арсеналом ракет, хоть и менее совершенных, нежели иранские. Еще одним сторонником Тегерана может стать и сектор Газа, также не питающий дружеских чувств в отношении еврейского государства — будучи обеспечен современным оружием, он, без сомнения, включится в эту борьбу.

While #Iranian military commanders continued bragging about the country's #missile power and its determination to wipe #Israel off the map, Israeli media have been highlighting the danger of Iran's missile program for the region.https://t.co/HGGAQVSuQa pic.twitter.com/7bvF343KkM — Iran International English (@IranIntl_En) March 19, 2021

Вероятно, понимание такой ситуации и объясняет нынешнее заявление Лапида. Ранее дипломат наряду с прочими политиками откровенно отказывался принимать возможность возврата сторон к сделке. Однако, на фоне и без того растущего разрыва с демократическим руководством США, Тель-Авив неоднократно подчеркивал, что не собирается давить на Вашингтон в его решениях по иранскому вопросу. Не исключено, что теперь Израиль пытается сблизить позиции двух союзников касательно СВПД. Но и сейчас Лапид вновь указал, что его страна имеет право защитить себя от «величайшей существующей угрозы». Ранее власти государства заявляли, что Тель-Авив не ограничивается условиями сделки и при необходимости атакует Иран в одиночку.