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Белоусов прокомментировал решение проблемы с долгами Роснано

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 17:32
Экономика
Белоусов прокомментировал решение проблемы с долгами Роснано
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live

Москва, 24 декабря. Первый вице-премьер Андрей Белоусов исключил возможность дефолта государственной компании. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Чиновник сказал, что правительство выработало «абсолютно конкретную» схему решения проблемы с долгами Роснано. Речь идет о задолженности, которая продолжает числиться за государственной компанией после ухода ее бывшего руководителя Анатолия Чубайса.

Компания уже провела встречу с держателями облигаций и кредиторами. Сообщается, что на встрече обсудили вероятные сценарии реструктуризации долга. Белоусов заверил, что никаких дефолтов не будет. Он не стал рассказывать более конкретные детали плана.

В этом же интервью государственный деятель ранее рассказывал о прогнозе правительства в отношении снижения цен на газ в Евросоюзе.

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