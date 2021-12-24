Белоусов прокомментировал решение проблемы с долгами Роснано

Москва, 24 декабря. Первый вице-премьер Андрей Белоусов исключил возможность дефолта государственной компании. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Чиновник сказал, что правительство выработало «абсолютно конкретную» схему решения проблемы с долгами Роснано. Речь идет о задолженности, которая продолжает числиться за государственной компанией после ухода ее бывшего руководителя Анатолия Чубайса.

Компания уже провела встречу с держателями облигаций и кредиторами. Сообщается, что на встрече обсудили вероятные сценарии реструктуризации долга. Белоусов заверил, что никаких дефолтов не будет. Он не стал рассказывать более конкретные детали плана.

В этом же интервью государственный деятель ранее рассказывал о прогнозе правительства в отношении снижения цен на газ в Евросоюзе.