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Парк «Белый лев» в Приморском крае спас из передвижного зоопарка леопарда

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 17:29
Общество
Парк «Белый лев» в Приморском крае спас из передвижного зоопарка леопарда
Prt Scr youtube.com  /  ПАРК БЕЛЫЙ ЛЕВ ВЛАДИВОСТОК

Владивосток, 24 декабря. Приморский парк «Белый лев» выкупил из передвижного зоопарка леопарда, находящегося в плохом состоянии. Об этом рассказал директор организации Виктор Агафонов.

По его словам, животное находится в плохом состоянии, у него на языке опухоль. В связи с этим сотрудники парка не стали рисковать и перевозить леопарда на Дальний Восток. Вместо этого хищника планируется поселить в просторном вольере в Подмосковье.

«Это метис, самец, ему семь лет. Наши друзья из хосписа для крупных кошек "Дом тигра" попросили помочь ему. Мы выкупили леопарда и уже перевезли его в Новосибирск», — рассказал Агафонов в интервью РИА Новости.

Леопард на некоторое время останется в «Доме тигра», пока для него не будет построен вольер. Площадь нового места обитания животного составит более 270 квадратных метров, в то время как ранее его держали в клетке около 12 квадратов. Сейчас руководство приморского парка собирает средства на строительство вольера, объявив сбор на странице «Белого льва».

Группа зоологов ранее спасла двух детенышей белых медведей на Ямале. Сообщается, что малыши забрели в поселок, где столкнулись с уличными собаками.

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