Президент России призвал поощрять регионы, в которых запускаются знаковые научные проекты

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин указал на необходимость поощрять регионы страны, в которых запускаются знаковые научно-исследовательские проекты.

Глава государства подчеркнул, что развитие России и ее регионов возможно только вместе с наукой. Об этом Путин заявил 24 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Еще одна важнейшая тема нашей встречи — дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны», — добавил он.

По словам российского лидера, в стране последовательно расширяли научную географию страны и исследовательскую инфраструктуру. Благодаря этому почти в три раза выросло число вузов, которые ведут научную деятельность.

При этом Россия также нуждается в обеспечении устойчивого развития экономики. Для этого есть все необходимое, подчеркнул ранее Владимир Путин.