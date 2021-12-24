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Политолог Межевич: Европа не сможет заменить Белоруссии Россию в вопросах интеграции

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 17:17
Политика
Политолог Межевич: Европа не сможет заменить Белоруссии Россию в вопросах интеграции
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 24 декабря. Интеграционные процессы России и Белоруссии отстают от общеевропейских, однако это все равно наиболее эффективный путь развития для Минска. Об этом завил политолог Николай Межевич.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» открыл глаза на правду о процессах экономического и политического взаимодействия Москвы и Минска. По его мнению, прежде чем переходить к разговорам о более сложных материях, таких как единая валюта, следует решить элементарные вопросы вроде мобильного роуминга.

По словам эксперта, у официального Минска на протяжении длительного времени был выбор, с кем начинать интеграционные процессы. Однако, взвесив все «за» и «против», белорусские власти пришли к выводу, что проект РФ, несмотря на все предлагаемые Западом бонусы, намного более предпочтительный и естественный.

Политолог Межевич: Европа не сможет заменить Белоруссии Россию в вопросах интеграции
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«В Белоруссии годами шел дискурс о том, какой вектор интеграции интереснее. Наши оппоненты на Западе были готовы предложить Минску интересные варианты, но объективный анализ современной ситуации — еще даже до 2020 года — показывает, что в экономическом отношении заменить Россию не сможет никто. Рынки в СССР формировались так, что Белоруссия теперь зависит от России, и наоборот. Да, это разная зависимость, но она есть», — объяснил Николай Межевич.

Ранее в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимир Путин затронул вопрос взаимной интеграции Москвы и Минска. По его словам, процессы взаимного проникновения экономик и правовых систем еще не вышли уровень, как в Евросоюзе, но по ряду вопросов с командой белорусского лидера Александра Лукашенко удалось найти взаимопонимание.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич: Европа не сможет заменить Белоруссии Россию в вопросах интеграции
Николай Межевич путин россия белоруссия пресс-конференция интеграция пресс-центр медиагруппа патриот
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