Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых «Цирконов»

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном осуществлении залпового пуска гиперзвуковой системы «Циркон» российскими военными.

Российский лидер поздравил коллективы, которые трудились над созданием гиперзвуковой системы. Путин выразил искренние слова благодарности за проделанную работу. Президент заявил, что после успешного пуска «Цирконов» созвонится с министром промышленности торговли Денисом Мантуровым.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки «Цирконов» начнутся с 2022 года. Он добавил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году.