Фотоловушка зафиксировала брачные игры краснокнижных кабарог

Редкие кадры получили специалисты отдела охраны животного мира национального парка «Тункинский». Фотоловушка поймала кабарог в брачный период.

Кабарга относится к парнокопытным животных, ее еще называют «безрогим оленем». Их отличительная особенность — длинные острые клыки, которые самцы используют в драках.

Камеры в бурятском парке сняли, как две кабарги ночью устроили «любовные игры». Это произошло как раз во время гона — периода спаривания. На кадрах видно, как животные ходят вокруг друг друга, имитируя танец.

Самцы привлекают самочек с помощью сильного запаха мускуса, который выделяют их железы. Даже само название этих животных переводится с греческого как «мускус».