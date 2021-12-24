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Офис Зеленского: диалог лидеров Украины и РФ состоится при наличии предмета для разговора

Политика
Офис Зеленского: диалог лидеров Украины и РФ состоится при наличии предмета для разговора
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 декабря. Лидер Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверенность в наличии предмета для диалога, рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью, опубликованном на сайте издания «Фокус». По словам Ермака, президент страны никогда не звонит туда, где не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Помимо этого, он добавил, что вопрос о дате и месте возможной встречи лидеров двух государств пока открыт.

«Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — подчеркнул Ермак.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что половина украинцев согласны с мнением о Зеленском, которое озвучил Путин. По словам эксперта, российский президент неспроста заявил, что глава Украины находится под влиянием радикальных националистов.

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Все новости / Политика / Офис Зеленского: диалог лидеров Украины и РФ состоится при наличии предмета для разговора
украина путин зеленский
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