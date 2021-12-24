Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 20:30
20:29
Спорт
Фигурист Соловьев вышел на связь после избиения в Москве и рассказал о своем состоянии
20:29
Общество
Малышева объяснила пользу масла и бульона против опьянения
20:26
Армия
Ростех объявил о начале серийного производства российских танков «Армата»
20:26
Общество
Диетолог Гинзбург назвал зеленый горошек полезным для профилактики атеросклероза
20:26
Общество
Главу минкульта Украины Ткаченко возмутил образ героини в сериале Netflix «Эмили в Париже»
20:24
Экономика
Банк России разрабатывает механизмы блокировки инвестиций в криптовалюты
20:23
Общество
Ночные головные боли могут указывать на развитие сахарного диабета
20:23
Армия
Игорь Коротченко предупредил о визите в Вашингтон казаков на танках Т-90 и «Армата»
20:22
Весь мир
Оппозиция Турции предрекла стране продовольственный кризис в 2022 году
20:21
Политика
Более половины граждан Украины считают Зеленского олигархом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Якутии сняли на видео «пожар-зомби»

Видео

Лесной пожар в снегу — не выдумка, а реальное природное явление в Якутии. Так в регионе горят торфяники.

Необычное возгорание произошло в районе Оймякона — самой морозной точки планеты, которую называют «полюсом холода». Сегодня температура воздуха здесь достигла отметки в -61 градус.

Местный житель снял на камеру, как из-под снега наружу вырывается столб дыма. Такое явление не редкость в лесополосе. Оно даже получило название «пожар-зомби».

Парадоксальное возгорание в самой холодной точке планеты происходит из-за непотушенных пожаров. Огонь попадает под землю, где продолжает питаться метаном и торфом. Его цикл жизнедеятельности не прекращается даже с приходом зимы.

Когда в регионе начинается потепление, снег уходит, и на поверхность выходит не только дым, но и само пламя. Оно перебрасывается на ближайший лес и снова провоцирует пожар.

Ученые обеспокоены увеличением количества подобных возгораний за Полярным кругом. По их мнению, именно «пожары-зомби» уничтожили треть лесных массивов в этом регионе.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Жители Якутии сняли на видео «пожар-зомби»
пожар снег якутия
Комментировать