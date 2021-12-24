Жители Якутии сняли на видео «пожар-зомби»

Лесной пожар в снегу — не выдумка, а реальное природное явление в Якутии. Так в регионе горят торфяники.

Необычное возгорание произошло в районе Оймякона — самой морозной точки планеты, которую называют «полюсом холода». Сегодня температура воздуха здесь достигла отметки в -61 градус.

Местный житель снял на камеру, как из-под снега наружу вырывается столб дыма. Такое явление не редкость в лесополосе. Оно даже получило название «пожар-зомби».

Парадоксальное возгорание в самой холодной точке планеты происходит из-за непотушенных пожаров. Огонь попадает под землю, где продолжает питаться метаном и торфом. Его цикл жизнедеятельности не прекращается даже с приходом зимы.

Когда в регионе начинается потепление, снег уходит, и на поверхность выходит не только дым, но и само пламя. Оно перебрасывается на ближайший лес и снова провоцирует пожар.

Ученые обеспокоены увеличением количества подобных возгораний за Полярным кругом. По их мнению, именно «пожары-зомби» уничтожили треть лесных массивов в этом регионе.