Никита Джигурда анонсировал матч-реванш против Александра Шпака в Грозном

Москва, 24 декабря. Шоумен Никита Джигурда, который потерпел поражение в бою с Александром Шпаком, заявил, что готов во второй раз подраться с блогером.

Александр Шпак накануне победил Никиту Джигурду в поединке по боксерским правилам в рамках MMA-промоушена «Наше Дело». Блогер, который проводил свой дебютный бой, нокаутировал 60-летнего шоумена во втором раунде.

Джигурда уже успел анонсировать реванш со Шпаком. Шоумен сообщил, что второй очный бой с блогером состоится в столице Чеченской Республики, пишет «Спорт-Экспресс».

«Реванш будет в феврале. Дело, вероятно, будет происходить в Грозном. В октагоне 8,5 м диаметром, чтобы был простор для танца и лезгинки», — подчеркнул он.

Ранее Джигурда одержал две победы в поп-MMA. Его соперниками были депутат Госдумы Виталий Милонов и журналист Отар Кушанашвили.