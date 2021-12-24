Сакральная дата: Ливия отмечает 70-ю годовщину независимости

Триполи, 24 декабря. Ливия отмечает в пятницу День независимости. Праздник омрачен отсрочкой первых в истории страны президентских выборов, планировавшихся на этот день.

Ровно 70 лет назад король и шейх мусульманского ордена сенуситов Мухаммад Идрис ас-Сенусси (Идрис I) с балкона дворца Аль-Манар в городе Бенгази провозгласил независимость от Франции и Великобритании. Ливию объявили суверенным королевством.

Североафриканская страна стала первым арабским государством, образовавшимся по решению ООН. Генеральная ассамблея 21 ноября 1949 года приняла резолюцию №289. Документ подразумевал создание единого ливийского государства.

Событие ознаменовало окончательное завершение освободительной борьбы народа. Ливийцы до этого на протяжении трех десятилетий вели партизанскую войну с фашистской Италией, приступившей в 1911 году к оккупации территории. Однако после ухода итальянцев в 1943-м земли поделили французские и британские силы.

С объявлением независимости Ливия пополнила ряды суверенных стран, имеющих представительство в ООН. Государство объединило три крупные провинции — Триполитанию, Киренаику и Феццан — под властью короля Идриса I.

Руководство стремилось к закреплению конституционной монархии и индустриализации. В реализации проектов по строительству и развитию ограничивались скромными ресурсами, поскольку страна считалась беднейшей в мире: нефть тогда еще не нашли. Первое месторождение ввели в эксплуатацию только в 1959 году.

В результате государственного переворота, устроенного Муаммаром Каддафи 1 сентября 1969 года, королевство прекратило свое существование, однако дата обретения независимости не потеряла сакральности. Событие рассматривается как становление государственности единой Ливии.

В сознании ливийцев 24 декабря ассоциируется с долгожданной победой в противостоянии с оккупационными войсками, которое унесло немало жизней. Как тогда, так и сейчас в людях теплится надежда на обретение безопасности, стабильности и процветания во всех частях страны, а также на достижение желаемого национального примирения, политического урегулирования и верховенства закона.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи в четверг, 23 декабря, поздравил народ с 70-летием государства. Он пообещал продолжить работу, чтобы укрепить диалог между всеми сторонами и привести страну к справедливым выборам.

«Сегодня мы не остановимся и не сдадимся до тех пор, пока не восстановим историю независимости Ливии с единой волей и новым соглашением», — сказал политик в видеообращении.

Он призвал граждан объединиться в День независимости, подчеркнув первостепенность суверенитета народа.

Это знаменательное для ливийцев событие в уходящем году намеревались отметить проведением всеобщего голосования. Организаторы планировали связать памятную годовщину с первыми в истории североафриканской страны выборами президента.

Однако празднование проходит на фоне общенационального разочарования: за несколько дней до мероприятия Высшая избирательная комиссия объявила о переносе плебисцита на неопределенный срок. Глава ведомства Имад ас-Саих распорядился приостановить работу и распустить участки. Электоральный процесс предложено провести 24 января 2022 года.