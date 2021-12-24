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Путин: в спорах по «Северному потоку — 2» европейцы сами себе «подрезают сук»

Экономика
Путин: в спорах по «Северному потоку — 2» европейцы сами себе «подрезают сук»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что споры по запуску «Северного потока — 2» — это глупо, поскольку дополнительное поступление газа в ЕС понизило бы цену и для Украины.

Глава государства считает, что участники этой дискуссии «сами подрезают себе сук». В это же время украинские власти проводят переговоры с газодобывающими компаниями и рассчитывают в ближайшие дни остановить рост стоимости голубого топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что трубопровод «СП-2» мог бы давно функционировать, если бы не политизация проекта. Процесс сертификации, по его словам, скорее всего завершится в середине следующего года.

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Все новости / Экономика / Путин: в спорах по «Северному потоку — 2» европейцы сами себе «подрезают сук»
путин северный поток 2 поставки газа в Европу
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