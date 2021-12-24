Sky News: вопрос о «вторжении» на Украину задел Путина за живое

Лондон, 24 декабря. Вопрос журналистки британского канала Sky News президенту России Владимиру Путину о «вторжении» на Украину задел его за живое. Однако это помогло четко донести до Запада позицию Москвы, пишет СМИ.

Одним из самых эмоциональных событий прошедшей 23 декабря большой пресс-конференции президента России стал вопрос о продвижении НАТО на восток. Как отмечает британская пресса, Путин выглядел так, будто его задели за живое некорректными формулировками и необоснованными нападками. Журналистка Sky News громко оскандалилась с вопросом по Украине и отношениям Москвы с Альянсом, но, как отмечают репортеры, у российского лидера появилась отличная возможность четко донести свою позицию и по актуальным событиям, и по всей истории сотрудничества РФ и НАТО.

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«Можно сказать, Путин потерял хладнокровие. Вопрос определенно задел его за живое. Но это также позволило ему горячо изложить свою позицию в споре по поводу Украины», — отметил дипломатический редактор Sky News Доминик Вагхорн.

Жесткую позицию президента России Владимира Путина по Украине и продвижению НАТО на восток в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции отметили многие мировые СМИ. Так, например, таблоид Daily Express сообщил, что Путин прямым текстом «приказал» Западу изменить свою позицию по Украине. Российский лидер диктует США и НАТО новые правила игры, отмечают британские обозреватели.