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Максим Шугалей: Запад сорвал выборы в Ливии ради нефтяных денег

Весь мир
Максим Шугалей: Запад сорвал выборы в Ливии ради нефтяных денег
Федеральное агентство новостей  / 

Запад сорвал общенациональные выборы в Ливии, которые ранее запланировали на 24 декабря, чтобы сохранить доступ к доходам от продажи нефти. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Он напомнил, что ранее предупреждал о вмешательстве США и их союзников в политический процесс североафриканской страны.

«Надо понимать, что США и страны ЕС так «переживают» вовсе не потому, что им очень хочется провести демократические выборы в Ливии, а потому, что эти выборы с незаконной регистрацией на них премьера Дабибы были простой схемой по легализации дальнейшего вывода нефтедолларов, зарабатываемых ННК, из страны», — написал Шугалей у себя в Telegram-канале.

По словам социолога, американским, европейским и ООНовским политикам важно сохранить контроль над природными ресурсами Ливии, поскольку они получают доходы через коррупционные схемы от главы Национальной нефтяной корпорации страны Мустафы Санналы.

«Поэтому, когда стало понятно, что «нужного человека» (Абд аль-Хамида Дабибу) более или менее законно избрать не получится, выборы просто сорвали», — добавил он.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что «американские и европейские кукловоды» придумали новый план, главная цель которого — продолжить грабить Ливию.

«Им нужно снова передать власть марионеточному правительству Дабибы и зачистить с политической поляны всех сильных игроков, в первую очередь Сейфа Каддафи и Халифу Хафтара», — заявил он.

Максим Шугалей предположил, как будут развиваться события в дальнейшем:

«Патриотические силы Ливии объединятся, сформируют правительство, перекроют нефть и пересмотрят все контракты ННК, чтобы остановить расхищение национального богатства. Дабибу и его людей отстранят от власти принудительно и подвергнут уголовному преследованию за коррупционные преступления. Другого выхода у патриотических сил просто не осталось», — подытожил президент фонда.

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