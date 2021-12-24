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Представитель ЛНР Мирошник оценил решимость России покончить с газовой аферой Украины

Экономика
Представитель ЛНР Мирошник оценил решимость России покончить с газовой аферой Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Слова президента РФ о реверсе российского газа из Германии через Польшу на Украину могут предвещать печальный финал газовой аферы Киева и его европейских партнеров.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу Владимира Соловьева поделился представитель Луганской народной республики в трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник, комментируя слова Владимира Путина о сомнительных манипуляциях ФРГ и Польши с российским газом.

Как известно, российский лидер опроверг остановку поставок газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и довольно-таки жестко раскритиковал европейских клиентов «Газпрома». В частности, президент отметил, что вышеупомянутый газопровод был не остановлен, а переключен на реверс Германией, которая таким образом поставила определённые объемы топлива Польше. Владимир Путин буквально на пальцах объяснил европейским журналистам, что обвинения в адрес РФ в этой ситуации глупы и беспочвенны. Россия не может быть виновата в том, что ФРГ перенаправляет получаемые объемы в обратном направлении, соответственно, приостанавливая закачку газа в свои хранилища. При этом Берлин перепродает топливо Варшаве, которая, в свою очередь поставляет его Украине, не исключено, что по сильно завышенной цене. Европа при этом пытается прикрыть свои спекулятивные манипуляции обвинениями в адрес РФ.

Комментируя слова российского президента, Родион Мирошник высоко оценил решимость России покончить с газовыми аферами Украины и ее западных партнеров. Он, в частности, отметил, что жесткий и в то же время предельно аргументированный ответ на выпады русофобов может предвещать скорый конец всем этим аферам и особенно реверсной идиллии Киева. Представитель ЛНР напомнил, что высшее украинское руководство уже не первый год зарабатывает немалые деньги на так называемом виртуальном реверсе, в чем им помогают европейские сообщники. По всей видимости, всей этой преступной деятельности пришел конец. Владимир Путин ясно дал понять, что Россия не потерпит подобных манипуляций, которые и спровоцировали, по сути, энергокризис в Европе. Германию и Польшу призовут к ответу и заставят четко соблюдать условия долгосрочных контрактов с российской компанией.

Представитель ЛНР Мирошник оценил решимость России покончить с газовой аферой Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

Мирошник иронично отметил, что в Киеве после этого заявления президента РФ скорее всего заикаться начали от страха, понимая, что сложносочиненной схеме пришел конец. И пока украинские чиновники потеряют лишь свои сомнительные заработки, вся страна в разгар зимы останется без газа.

«Настолько жестко было сказано, что, мне кажется, украинская труба от страха ссохлась. Я уверен, что после этих слов игрища Киева с виртуальным реверсом закончатся навсегда. Потому что, если у Украины есть желание получать российский газ, welcome — «Газпром» — «Нафтогаз» — прямой договор, прозрачные и понятные взаимоотношения. Вся Украина понимает, что высшее руководство страны ворует на газе деньги. Украинцы видят, что газовую аферу никак не прикроют. И теперь, наконец, эта реверсная идиллия закончится. В Киеве должны были понять, какой жесткий сигнал они получили из Москвы», — спрогнозировал развитие этой ситуации представитель ЛНР.

Ранее генерал Картаполов объяснил, как одна фраза Владимира Путина бросила в пот высшее руководство США.

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украина россия польша германия газ реверс Ямал-Европа
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