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Порошенко назвал сумасшествием заведенное против него уголовное дело о госизмене

Политика
Порошенко назвал сумасшествием заведенное против него уголовное дело о госизмене
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 24 декабря. Власти Украины не предоставили ни обществу, ни «международным партнерам» никаких убедительных доказательств вины бывшего главы государства Петра Порошенко по уголовному делу о госизмене.

По словам лидера партии «Европейская солидарность», уголовное дело, которое возбудили против него на Украине, является сумасшествием. Соответствующим заявлением Порошенко поделился в интервью принадлежащему ему «5 каналу». Фрагмент беседы с политиком был опубликован на YouTube.

«Я приеду (на Украину. — Прим. ФАН) — поговорим», — подчеркнул Порошенко.

Ранее депутаты от партии Порошенко заявили, что действующий лидер страны Владимир Зеленский подозревается в государственной измене. Авторы документа утверждают, что Украина в период руководства Зеленского «утратила энергетическую независимость».

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украина порошенко госизмена
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