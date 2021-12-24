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Генсек ЛАГ назвал присутствие наемников препятствием урегулирования кризиса в Ливии

Весь мир
Генсек ЛАГ назвал присутствие наемников препятствием урегулирования кризиса в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 24 декабря. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт заявил, что продолжающееся присутствие наемников на территории Ливии способствует созданию препятствий на пути урегулирования кризиса. Об этом он рассказал в интервью каналу Sky News Arabia.

По его словам, причиной недостижения решения ливийского вопроса являются конфликты на местах и внешнее вмешательство.

«Ливия переживает очень серьезные разногласия между востоком, западом, югом и вооруженными формированиями. Присутствует явное вмешательство региональных сторон, которые используют свои силы и влияние на местах, а также международных игроков, представленных наемниками», — сказал Абул Гейт.

Генсек ЛАГ назвал присутствие наемников препятствием урегулирования кризиса в Ливии
wikipedia.org / Antje Wildgrube / CC BY 3.0 de

Генсек добавил, что зарубежные акторы оказывают большое влияние на политическую арену в североафриканской стране. По этой причине введение каких-либо санкций не возымеет должного эффекта.

Он отметил, что тяжелая обстановка, наблюдаемая в настоящее время в регионе, стала результатом внешнего вмешательства. Распространившийся в последние годы религиозный и идеологический экстремизм негативно влияет на общество.

Тем временем Анкара, игнорируя неоднократные международные призывы, отказывается выводить войска и подконтрольных сирийских наемников с ливийской территории. Согласно данным SOHR, на западе страны усилиями турецкой разведки размещены порядка 18 тысяч боевиков. Республика продолжает перебрасывать людей, оружие и боеприпасы в разгар подготовки местных властей к электоральному процессу.

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ливия наемники лаг абуль гейт
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