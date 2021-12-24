Генсек ЛАГ назвал присутствие наемников препятствием урегулирования кризиса в Ливии

Каир, 24 декабря. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт заявил, что продолжающееся присутствие наемников на территории Ливии способствует созданию препятствий на пути урегулирования кризиса. Об этом он рассказал в интервью каналу Sky News Arabia.

По его словам, причиной недостижения решения ливийского вопроса являются конфликты на местах и внешнее вмешательство.

«Ливия переживает очень серьезные разногласия между востоком, западом, югом и вооруженными формированиями. Присутствует явное вмешательство региональных сторон, которые используют свои силы и влияние на местах, а также международных игроков, представленных наемниками», — сказал Абул Гейт.

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Генсек добавил, что зарубежные акторы оказывают большое влияние на политическую арену в североафриканской стране. По этой причине введение каких-либо санкций не возымеет должного эффекта.

Он отметил, что тяжелая обстановка, наблюдаемая в настоящее время в регионе, стала результатом внешнего вмешательства. Распространившийся в последние годы религиозный и идеологический экстремизм негативно влияет на общество.

Тем временем Анкара, игнорируя неоднократные международные призывы, отказывается выводить войска и подконтрольных сирийских наемников с ливийской территории. Согласно данным SOHR, на западе страны усилиями турецкой разведки размещены порядка 18 тысяч боевиков. Республика продолжает перебрасывать людей, оружие и боеприпасы в разгар подготовки местных властей к электоральному процессу.