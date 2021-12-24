«Ни прийти, ни посидеть»: Елена Драпеко рассказала об обстоятельствах смерти артиста Татосова от COVID-19

Стали известны обстоятельства смерти народного артиста России Владимира Татосова, который скончался в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Об обстоятельствах смерти Татосова рассказала актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Мы недавно на телевидении, на Первом канале, целую передачу сделали про Владимира Михайловича. Он там был и так замечательно рассказывал, всех и все помнил, — поделилась воспоминаниями с ФАН Елена Драпеко. — Он был замечательный рассказчик. Помню, мы с ним много ездили вместе на концерты. Бывает, сидишь за кулисами, ждешь своего выхода, скукотень… А Владимир Михайлович всегда собирал вокруг себя всех, кто был за кулисами, и травил всякие байки. Про то, как он работал в БДТ у [режиссера Георгия] Товстоногова, как они в Англию ездили на гастроли и он там играл на английском языке… В общем, он был очень живой, совершенно замечательный человек».

Global Look Press / Alexander Chernykh/Russian Look

Елена Драпеко рассказала, как Татосов попал в больницу, где у него выявили коронавирусную инфекцию.

«Он мне звонил буквально на днях, когда его положили в больницу, — поделилась собеседница ФАН. — Говорит мне: «Ленусик, меня положили в больницу, и ко мне никто не подходит». Это было в прошлое воскресенье. Я дозвонилась до больницы, пришли врачи, его осмотрели, а потом выяснилось, что у него COVID. Его надо было переводить в другую больницу. Договорились с Покровской… Я сначала договорились с Боткинской, но там нет урологии, а у него была онкология… Поэтому пришлось искать урологию ковидную… Последний раз Владимир Михайлович мне звонил уже из скорой помощи, когда его туда везли… А сегодня в шесть утра мне пришло смс от его племянницы… Так жалко, просто нет слов… Он, несмотря на свои 95 лет, был очень живым. Он хотел жить. Ему нравилось жить…»

Елена Драпеко с болью отметила, что артист умер в одиночестве — в последние часы рядом с ним не было близких людей.

«Конечно, в ковидную [больницу] же никого не пускают — ни прийти, ни посидеть», — с горечью сказала она.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, детство провел в Баку. В 1941 году поступил в спецшколу военно-воздушных сил в Свердловске, участвовал в курсантской самодеятельности. По совету комиссара спецшколы перешел в Свердловское театральное училище. После окончания обучения в 1947 году переехал в Ленинград. Играл в Ленинградском театре комедии, затем в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 1963 году стал артистом Большого академического драматического театра (ныне БДТ имени Товстоногова). В 1971 году Татосов перешел на «Ленфильм» и стал артистом Театра-студии киноактера. В 1993 году он вернулся в свой первый театр, который к тому времени стал называться Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Акимова.

Prt Scr / Кадр из фильма «Крах инженера Гарина»

Татосов много и успешно играл в кино. Он известен по фильмам «Залп «Авроры», «Мсье Жак и другие», «Крах инженера Гарина», «Шестое июля», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Улицы разбитых фонарей» и другим. Он также много лет занимался озвучиванием.

Владимир Татосов заслужил репутацию великолепного рассказчика. Уникальная память давала ему возможность исполнять роли на языке оригинала. Артист также обладал даром очень похоже имитировать иностранную речь. Владимиру Татосову Елена Драпеко посвятила авторскую колонку.