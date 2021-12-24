Леонков о давлении коллективного Запада на Мали: боится потерять «прачечную» для отмыва денег



Евросоюз не сможет помешать России оказать комплексную поддержку Мали, считает военный эксперт Алексей Леонков. По мнению собеседника ФАН, невмешательство коллективного Запада во внутренние дела Бамако принесло бы гораздо больше пользы, чем военные интервенции, прикрываемые неэффективными миротворческими и контртеррористическими операциями.

США и лояльные им европейские государства боятся потерять Африку, так как Черный континент является для них местом отмыва финансов и нелегальной сырьевой базой, заявил Леонков в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей. Эксперт отметил, что гуманитарные грузы и взаимовыгодное сотрудничество вносят в развитие Бамако больший вклад, чем навязываемый коллективным Западом протекторат.

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Леонков подчеркнул, что равноправное партнерство всегда являлось отличительной чертой внешней политики Москвы. Однако коллективный Запад отказывается признавать, что Россию и Мали связывают многолетние дружеские отношения. Вместо того, чтобы обратить внимание на многочисленные гуманитарные поставки для мирного населения, Европа пытается убедить весь мир в том, что на территории африканской страны присутствуют сотрудники «ЧВК Вагнера».

«У России это традиция: оказывать не только военную, но и гуманитарно-экономическую помощь. Если удается привести территории к миру, то дальше идет плановое развитие этих стран. Сначала оказывается базовая помощь, а потом начинают появляться необходимые проекты. Это нормально, мы же туда приходим не для того, чтобы ограбить несчастное население за то, что им оказывают поддержку. Чем, кстати, любит заниматься коллективный Запад. Навязанная протекция, можно сказать. Был расширенный саммит «Россия — Африка», и там обсуждали международную безопасность. К нам приезжали представители большинства стран Черного континента, которые говорили о том, что они хотят взаимодействовать с Россией, что их достал терроризм, который не дает им развиваться. Но за терроризмом как раз стоит коллективный Запад. Они очень просили нас помочь им, потому что увидели на примере Сирии и ЦАР, как Россия может это делать. Конечно, сразу всем угодить Москва не может, но постепенно, страна за страной, мы демонстрируем успехи. Они, в свою очередь, вызывают негатив со стороны организаторов псевдомиротворческих миссий, после которых многие в домах не досчитывались серебряной посуды. И они обвиняют нас, какую-то чушь про интервенцию несут».

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Леонков отметил, что истинным предназначением многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) и военных мероприятий Франции, таких как операции «Сервал» и «Бархан», являются не борьба с терроризмом и стабилизация обстановки, а нелегальный вывод бюджетных средств в карманы европейских чиновников. Эксперт отметил, что коллективный Запад смог установить в Мали цикличную систему, которая годами разрушает африканскую республику.

«Как показывает практика, все условные контртеррористические операции, которые ведутся с 2001 года, начали запускать Соединенные Штаты, а потом навязали их своим марионеткам. И все эти мероприятия привели к тому, что международный терроризм не только не исчез, но стал более активным и распространился на все уголки нашей планеты. Даже до Новой Зеландии добрался. В африканских странах и так было неспокойно, потому что бывшие колонизаторы не оставили их в покое. Очень уж много на материке ресурсов, которые можно дешево добывать под прикрытием военной помощи. Получается очень интересно. Везде, где появляются террористы, следом прибывают миротворцы, потом приходит бизнес, который забирает все ценные ресурсы. И как только местное население понимает, что его надули, цикл повторяется. И эта карусель крутится последние 30 лет. Под видом защиты их нагло грабят, а если кто-то начинает возмущаться, за ними приходят террористы и показывают, кто на самом деле тут хозяин. Радикалы выполняют роль пугала, которое оправдывает присутствие «миротворцев». А те, в свою очередь, прикрывают чуть ли не узаконенный грабеж, который останавливает развитие страны».

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Последующие антироссийские санкции Европарламента обусловлены тем, что западные державы в свое время имели множество частных военных компаний, которые нарушали права коренного населения материка. Леонков уверен, что европейцы пытаются спроецировать многочисленные преступления собственных наемников на россиян. При этом в распоряжении коллективного Запада нет ни одного доказательства, которое подтвердило бы их голословные заявления:

«Понимаете, история с «ЧВК Вагнера» очень удобна, но важно понимать, что Штаты судят в первую очередь по своим ЧВК. Тем самым, которых раньше дикими гусями называли. Наемники из Blackwater, например. Много их там было. Они в Африке, кстати, занимались кровавыми свержениями законных правителей и силовым захватом власти. Потом эти бандиты сменили вывеску, но суть не поменялась. То, в чем ты подозреваешь другого, в первую очередь видим в себе. Мы действуем в разной метрической системе. У нас сантиметры, у них дюймы. И вот они со своим дюймовым подходом не могут адекватно оценить все, что мы делаем. Но мы африканским странам не ради чьего-то одобрения помогаем. Мы возвращаем их к миру и равноправно взаимодействуем. Это совместные процессы, в которых участвуют наши технические специалисты и инженеры».

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Собеседник ФАН объяснил, чем вызвана негативная реакция иностранных держав на успехи России в Мали. По словам эксперта, коллективный Запад боится потерять средства для отмыва денег, которые впоследствии оседают среди элит:

«У нас идет грамотное восстановление стран, которые пострадали от грабительского капитализма. Страх Запада обусловлен тем, что стабилизация обстановки в Мали сделает их операции бесполезными. Иностранные акторы не готовы потерять глобальную прачечную для отмыва денег и источник дешевых ресурсов. Они сейчас собираются Антарктиду осваивать, что запрещено. Туда хотят прийти ученые, но, если брать в учет последние тенденции, туда скорее придут их «миротворцы», которые будут порядок наводить среди медведей и пингвинов. Они не способны вести антитеррористическую деятельность. Запад находится в кризисе. Даже если бы он хотел кому-то помочь, что маловероятно, у него просто нет денег на это. А Черный континент — удобное место для распила бюджета, и они очень боятся его потерять. Прибытие специалистов из России и Китая поднимет уровень африканских стран и решит большую часть проблем. Когда у местных жителей появится возможность спокойно работать на родине, они смогут внести огромный вклад в развитие Мали».

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Большая часть проблем Мали связана с политическими неудачами президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Спикер уверен, что французский политик не успел адаптироваться к изменившимся реалиям, что и привело его к провалу в Африке. По его мнению, Макрон безвозвратно потерял позиции и вероятность его победы на грядущих выборах крайне мала.

«Французы появились раньше, чем Макрон, однако он в наследство перенял все проблемы предшественников. Важно помнить, что его в свое время поставили для выполнения определенных задач, и его провалы привели к нешуточному скандалу в Пятой республике. Францию при Макроне обвинили в контрабанде урана из Африки. Он не смог адаптироваться во времени и не ответил на вопросы, которые ему задают. Слабый политический лидер, по-другому не скажешь. При плохой игре, чтобы сохранить лицо, он перешел к агрессивной риторике в адрес бывших колоний. Макрон привык рулить и править, он не считает необходимым уважать африканцев. Когда дом сгорел, поздно вызывать пожарную команду. Потеря позиций уже случилась, так что Макрону теперь нечего делать на Черном континенте. Он фактически зажат между двух клещей собственной внешней и внутренней политики. Скорее всего, на грядущих президентских выборах ему ничего не светит. А новым кандидатам следует извлечь уроки из ошибок Макрона, но об этом мы узнаем в обозримом будущем», — заявил Леонков.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Коллективный Запад не сможет встать между Москвой и Бамако, уверен эксперт. Собеседник ФАН отметил, что Россия никогда не бросит дружественное государство на произвол судьбы и всегда протянет руку нуждающимся. Попытки Европы препятствовать укреплению отношений между странами заранее обречены на провал, уверен Леонков:

«Мы сейчас Мали поставляем все необходимое — от военной авиации до продуктов и пряников. Мы затрагиваем все аспекты жизни страны и стремимся оказывать ей комплексную поддержку. Если бы западные чиновники не лезли в наши отношения, процесс шел бы быстрее. Ты приходишь на помощь к человеку, которого надо спасти, а тебя пытаются к нему не пустить. Смысл в том, чтобы тебя потом обвинить в том, что он умер. Это для примера. Сами понимаете, мера временная, и мы всегда найдем возможность оказать Мали поддержку. А Макрон показывает себя в дурном свете, в связи с чем его и не пустили в Бамако. Он ведет себя античеловечно. Россия в этот момент зарекомендовала себя как государство, которое не бросает партнеров, в отличие от европейцев и США. Нет такого в наших традициях. И если мы начали дело — мы его закончим».

Москва продолжает укреплять отношения с Мали. В рамках оказания комплексной поддержки Бамако получило от Кремля четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, которые положительно зарекомендовали себя в более чем 100 странах мира. Российская авиация укрепит потенциал правительственных войск и позволит ВВС Мали самостоятельно справиться с обеспечением безопасности страны. Также Москва поздравила малийских детей с наступающим Новым годом и подарила им более 1000 сладких подарков.

Mali actu / Сейду Кулибали

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что Мали является независимым государством и имеет право самостоятельно выбирать, с кем заключать партнерские отношения:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

flickr.com / МИД России

Лаврова поддержал его малийский коллега Абдулай Диоп. Дипломат отметил, что иностранные державы не имеют права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства и не должны корректировать политический курс Бамако.