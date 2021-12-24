Правительство Венесуэлы начинает выплату рождественских бонусов

Каракас, 24 декабря. Правительство Венесуэлы начало выплату новых бонусов по случаю празднования Рождества. Об этом сообщили власти страны.

По официальной информации, средства поступят на счета получателей с 24 по 25 декабря через правительственную платформу «Родина».

#Venezuela | A esto equivale el bono navideño que entrega el chavismo desde este #21Dic ???? https://t.co/JjtHUnUlW4 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 23, 2021

Каждому бенефициару будут начислены бонусы суммой 46 боливаров (10 долларов). Их получат не все граждане государства, однако критерии для выбора бенефициаров не уточняются. Венесуэльцам, выигравшим рождественские бонусы, придет уведомление через специальное мобильное приложение veMonederо.

«В это Рождество мы отметим вместе с семьями достижение поставленных целей и обещаем продолжить шаги на пути к счастью и процветанию. Счастливого Рождества!» — написано в официальном сообщении.

Правительство также осуществляет программы по выплате социальных пособий в период пандемии для обеспечения финансовой и экономической стабильности страны.

#24Dic ????️ | En Bs y USD: Así es e bono navideño que entregan esta semana en Venezuela https://t.co/lT7OO3PCu4 — Sumarium (@sumariuminfo) December 24, 2021

В мае 2021 года Венесуэла перевела социальные выплаты на криптовалюту петро, чтобы защитить пособия от гиперинфляции.