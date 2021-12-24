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Правительство Венесуэлы начинает выплату рождественских бонусов

Весь мир
Правительство Венесуэлы начинает выплату рождественских бонусов
Официальная страница Николаса Мадуро в Twitter / @NicolasMaduro  / 

 

Каракас, 24 декабря. Правительство Венесуэлы начало выплату новых бонусов по случаю празднования Рождества. Об этом сообщили власти страны.

По официальной информации, средства поступят на счета получателей с 24 по 25 декабря через правительственную платформу «Родина».

Каждому бенефициару будут начислены бонусы суммой 46 боливаров (10 долларов). Их получат не все граждане государства, однако критерии для выбора бенефициаров не уточняются. Венесуэльцам, выигравшим рождественские бонусы, придет уведомление через специальное мобильное приложение veMonederо.

«В это Рождество мы отметим вместе с семьями достижение поставленных целей и обещаем продолжить шаги на пути к счастью и процветанию. Счастливого Рождества!» — написано в официальном сообщении.

Правительство также осуществляет программы по выплате социальных пособий в период пандемии для обеспечения финансовой и экономической стабильности страны.

В мае 2021 года Венесуэла перевела социальные выплаты на криптовалюту петро, чтобы защитить пособия от гиперинфляции.

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николас мадуро венесуэла рождество пособия бонусы
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