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Тимур Батрутдинов пошел на поправку после госпитализации из-за коронавируса

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 16:43
Общество
Тимур Батрутдинов пошел на поправку после госпитализации из-за коронавируса
wikipedia.org  /  Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 декабря. Комик Тимур Батрутдинов все еще находится под присмотром медиков с симптомами коронавирусной инфекции. Несмотря на тяжелое состояние, артисту становится лучше.

Звезда шоу Comedy Club Батрутдинов был госпитализирован 19 декабря из-за ухудшившегося самочувствия. Как оказалось, артист заразился COVID-19. Лишь недавно комик пошел на поправку, однако его состояние все еще кажется врачам неоднозначным.

«Степень поражения легких снизилась с КТ2 до КТ1. Тем не менее, очаги поражения в верхней части легких немного увеличились. И поэтому сатурация упала до 95%», — сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Анализы крови артиста также выявили отклонения. Врачи назначили Батрутдинову гормональное лечение.

Первые симптомы заражения появились у комика еще 9 декабря. Батрутдинов почувствовал слабость, которая сопровождалась кашлем. Его состояние оценивалось как среднетяжелое, передает «Вечерняя Москва».

Ранее актриса Светлана Крючкова рассказала о самочувствии после перенесенного коронавируса. Звезда призналась, что ее лицо оказалось частично парализовано из-за осложнений.

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здоровье батрутдинов коронавирус
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