«Оператор ГТС Украины»: «Газпром» снизил транзит топлива через страну на 20%

Киев, 24 декабря. Российская компания «Газпром» снизила транзит природного газа через украинскую территорию на 20% — с 109 млн до 87,7 млн кубометров в сутки, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Транзитные мощности начали падать с 21 по 22 декабря до 104 млн кубометров, что ниже законтрактованного объема в 109 млн «кубов», отметил Макогон в своем Facebook. Он добавил, что снижение прокачки сырья по трубопроводу «Ямал — Европа» привело к рекордному отбору голубого топлива в европейских подземных хранилищах.

«Он (отбор. — Прим. ФАН) стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 млн куб. м. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года, по подъему газа для этого дня. В целом заполняемость хранилищ с начала сезона снизилась до 62,9 млрд куб. м, что составляет 58,3% от объема и на 22 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году», — добавил глава украинской компании.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук ранее заявил, что слова киевских чиновников о готовности продлить транзит российского газа за три года до окончания действующего контракта носят политический характер.