Возвращение Олега Никитина в Россию

Два года назад в последний раз Олег Никитин был у стен своего офиса. Два тяжелых года. Которые он провел в американской тюрьме. Его арестовали в декабре 2019-го по обвинению в нарушении введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования. Все это время его предприятие работало без руководителя, но при этом осталось стабильным.

Все, конечно же знали, что скоро Олег Владиславович выйдет на работу, так как следили за новостной повесткой и были в курсе, что пару дней назад он вернулся в Петербург. До этого многочисленная делегация, в том числе и супруга, встречали его в московском аэропорту. Она, узнав, что муж прилетает, не смогла остаться в Северной столице. Наталья назвала этот день днем победы. Своим личным. Сложно эмоции было держать и коллегам, которые все эти годы делали все, чтобы сохранить имидж и имя компании.

«Мы его ждали. Мы понимали, что выхода-то у нас нет. Уходить мы никуда не хотели, мы его ждали! Очень долго этот процесс тянулся, время, последние дни, когда несколько депортаций было отложено — для нас это было шоком. Мы сначала надеялись, потом получали информацию, что этого не случится, потом нас пугали разными длительными сроками возвращения, и когда это наконец произошло — опять было неверие. Неужели все закончилось? И вот когда мы увидели сегодня Олега Владиславовича в офисе — это сложно передать словами, знаете, это очень большая радость, если мягко и коротко сказать. Это абсолютное новогоднее чудо, потому что ничем другим это уже не объяснить. Новый год для нас в этом году — настоящий Новый год, настоящий праздник, для нас для всех это праздник», — говорит Светлана Строганова, секретарь-референт ООО «КС Инжиниринг».

Эмоциям здесь, конечно, дали время, но работу никто не отменял. Первое плановое совещание с коллегами уже через несколько минут. На нем важные поручения и мысли о том, куда двигаться дальше. В перерывах Олег Никитин продолжает принимать звонки от партнеров, которые поздравляют с возвращением и желают продолжить сотрудничество. Все контракты, которые были заключены за время, пока Олега Никитина не было на месте, отработаны, никаких срывов не было.

«У меня было время подумать, и, конечно же, было время оглянуться на те ошибки или на те неосуществленные проекты, которые остались в прошлом. Для того, чтобы расширить себя, для того, чтобы «орефрешить» себя, для того, чтобы поднести себя с новым предложением, нам нужны новые сотрудники, поэтому есть идея о привлечении дополнительных сотрудников, их обучении, получению необходимого образования, лицензии, потому что в нашем деле это необходимо. Это достаточно длинный процесс, но это время сейчас у нас есть», — рассказывает Олег Никитин, генеральный директор ООО «КС Инжиниринг».

В Медиагруппе «Патриот» 24 декабря решили более подробно обсудить эту тему. Американские тюрьмы и россияне, которые отбывают там наказание. Часто по надуманным основаниям, но кого это волнует? Вопросов, более чем достаточно.

Например, почему дело гендиректора ООО «КС Инжиниринг» можно назвать абсолютно сфабрикованным? Какие международные и собственные законы нарушили американские чиновники, преследуя Олега Никитина? Законны ли в принципе антироссийские санкции? Как пытают и мучают заключенных в американских тюрьмах? Кто и как помог Олегу Никитину освободиться из американской тюрьмы?

Обо всем этом рассказал сам Никитин, модератором встречи стал Максим Шугалей — социолог, политический консультант, президент Фонда защиты национальных ценностей.

«Здесь прозвучала фраза, и я ее постоянно говорю: «У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество». Ее сказал Иосиф Сталин. Во всем есть [виновный]. Ну не Госдеп, а конкретный чиновник, все эти ситуации должны быть разобраны, должны понимать, кто конкретно, какие лица в Америке нарушили это. Они должны по нашим законам [отвечать]. Потому что теперь наше национальное право — оно тоже выше международного. Первыми по этому пути пошли американцы, и теперь остальные страны вынуждены делать то же самое. Мы должны по своим законам преследовать этих людей, объявлять их преступниками и в какой-бы стране они не находились, депортировать к нам. Помещать их в тюрьму, пускай отбывают срок за свои преступления. Мы не должны эти случаи замыливать и прощать. Должна быть адекватная реакция», — уверен Шугалей.

«Я считаю, что полномочия представителей российского МИДа за рубежом, в частности в США, необходимо расширять, предоставлять им больше возможностей работы. И дипломатичным путем начать договариваться, чтобы они отвечали на ноты, марши, прочие обращения наших представителей, потому что, друзья, это беспредел. Как можно работать в одни ворота? Если нет обратной связи», — возмущена Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

В Америке есть еще много тех россиян, кто содержится в тюрьмах незаконно, в этом уверены участники встречи. И к каждому помощь обязательно придет. Олег Никитин не перестает благодарить тех, кто помогал ему возвращаться на Родину. Неоценимую помощь оказали сотрудники российского Министерства иностранных дел.