Лидер индейцев обвинил президента Эквадора в «расизме и фашизме»

Кито, 24 декабря. Председатель Конфедерации коренных народов (Conaie) Леонидас Иса обвинил президента Эквадора Гильермо Лассо в «расизме, дискриминации и фашистских действиях». Об этом лидер индейцев сообщил в ходе интервью Sputnik News.

????Declaraciones del Presidente @LassoGuillermo contra el Presidente @CONAIE_Ecuador constituyen un incumplimiento de su deber de respetar y garantizar un entorno seguro para la labor de defensores/as de DDHH,derechos colectivos y de la naturaleza.@CIDH



????https://t.co/Ii0v9R5iFq pic.twitter.com/6EHu5xF5fS — Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) December 22, 2021

Ранее Лассо обвинил главу движения коренных народов Эквадора в попытке «посеять анархию» по причине участия организации в ноябрьских протестах против роста цен на топливо. Президент пригрозил, что Иса «окажется в тюрьме», если продолжит свою деятельность.

В ответ председатель Conaie осудил главу государства, заявив, что его нападки на индейских лидеров являются частью государственного аппарата организованного насилия.

«Нынешняя политическая и экономическая власть с помощью СМИ начала процесс насилия со стороны государственных институтов по отношению к лидерам и целым организациям», — отметил Иса.

Он добавил, что Лассо пытается криминализировать протесты и действует, руководствуясь «расистскими, дискриминационными и фашистскими» идеями. Глава движения коренных народов Эквадора подчеркнул, что «необходимо бороться с этим с помощью Конституции и законов, так как действия президента противоречат нормам».

Responsabilizamos a @LassoGuillermo de cualquier atentado contra la vida y a la integridad de @LeonidasIzaSal1, presidente de la CONAIE. Sr. Lasso el miedo lo siente usted, acorralado en su soberbia, autoritarismo e incapacidad para resolver los problemas del país. #EnUnidad pic.twitter.com/wCcNXF4LjQ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) December 22, 2021

Лассо и Иса провели встречу в ноябре с целью урегулировать кризис, вызванный ростом цен на топливо. Президент принял на себя обязательство рассмотреть предложения Conaie, однако стоимость горючего продолжает стремительно расти.

«Мы завершаем год на фоне сложной, вызывающей беспокойство политической ситуации. Это вызвано углублением экономического кризиса, последствиями пандемии и неолиберальной политикой администрации Лассо», — подчеркнул Иса.

Глава Conaie заявил, что с января организация продолжит протесты, чтобы достичь понижения цен на топливо. Что касается президента, Иса не намерен проводить встреч с Лассо, пока он «не прекратит лгать и оскорблять» коренные народы.