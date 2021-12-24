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Лидер индейцев обвинил президента Эквадора в «расизме и фашизме»

Весь мир
Лидер индейцев обвинил президента Эквадора в «расизме и фашизме»
Global Look Press  /  Ricardo Rubio/Keystone Press Agency

Кито, 24 декабря. Председатель Конфедерации коренных народов (Conaie) Леонидас Иса обвинил президента Эквадора Гильермо Лассо в «расизме, дискриминации и фашистских действиях». Об этом лидер индейцев сообщил в ходе интервью Sputnik News.

Ранее Лассо обвинил главу движения коренных народов Эквадора в попытке «посеять анархию» по причине участия организации в ноябрьских протестах против роста цен на топливо. Президент пригрозил, что Иса «окажется в тюрьме», если продолжит свою деятельность.

В ответ председатель Conaie осудил главу государства, заявив, что его нападки на индейских лидеров являются частью государственного аппарата организованного насилия.

«Нынешняя политическая и экономическая власть с помощью СМИ начала процесс насилия со стороны государственных институтов по отношению к лидерам и целым организациям», — отметил Иса.

Он добавил, что Лассо пытается криминализировать протесты и действует, руководствуясь «расистскими, дискриминационными и фашистскими» идеями. Глава движения коренных народов Эквадора подчеркнул, что «необходимо бороться с этим с помощью Конституции и законов, так как действия президента противоречат нормам».

Лассо и Иса провели встречу в ноябре с целью урегулировать кризис, вызванный ростом цен на топливо. Президент принял на себя обязательство рассмотреть предложения Conaie, однако стоимость горючего продолжает стремительно расти.

«Мы завершаем год на фоне сложной, вызывающей беспокойство политической ситуации. Это вызвано углублением экономического кризиса, последствиями пандемии и неолиберальной политикой администрации Лассо», — подчеркнул Иса.

Глава Conaie заявил, что с января организация продолжит протесты, чтобы достичь понижения цен на топливо. Что касается президента, Иса не намерен проводить встреч с Лассо, пока он «не прекратит лгать и оскорблять» коренные народы.

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эквадор индейцы гильермо лассо
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