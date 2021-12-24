МИД Украины потребовал подключить Киев к переговорам России и НАТО по безопасности

Киев, 24 декабря. Украина должна выступить стороной консультаций в переговорах между Россией и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, вопрос евроатлантической безопасности «решается на Украине», поэтому Киев должен участвовать в переговорах. Он убежден, что главной темой разговора США, Евросоюза или Североатлантического альянса с Россией должно быть завершение вооруженного конфликта в Донбассе.

«Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал глава украинского МИД в Twitter.

Ранее МИД России сообщил, что втягивание Украины в НАТО может обернуться серьезными последствиями для всей Европы. Там также отметили, что серьезные риски могут возникнуть из-за размещения ракет вблизи российских границ.