Киев, 24 декабря. Известные украинские исторические деятели на самом деле являются «авторами» Российской империи и СССР. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

В качестве подтверждения своей точки зрения киевский чиновник указал, что фамилии многих героев Советского Союза заканчиваются на «-енко». Также, по словам Арестовича, СССР долгое время правил «днепропетровский клан», что также следует занести в копилку политических достижений украинского народа. А в число «создателей» Российской империи соратник Зеленского включил гетмана Ивана Мазепу, предавшего царя Петра I во время Северной войны со Швецией.

«Мы авторы этих двух империй», — подчеркнул Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины регулярно выступает с эпатажными и скандальными заявлениями. Так, например, ранее чиновник утверждал, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии — это «операция», направленная против Киева.