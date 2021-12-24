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Экономике Сальвадора обещают резкий рост по итогам года

Весь мир
Экономике Сальвадора обещают резкий рост по итогам года
Официальная страница Центробанка в Twitter / @bcr_sv  / 

Сан-Сальвадор, 24 декабря. Центральный банк Сальвадора прогнозирует рост экономики в 10,3% в 2021 году и примерно в 4% в 2022-м. Об этом сообщил глава учреждения Дуглас Родригес.

«Сальвадор занимает второе место среди стран региона по темпам роста», — подчеркнул экономист.

В ходе выступления перед местными СМИ Родригес коснулся таких вопросов, как кампания по вакцинации населения, а также проекты по государственным и частным инвестициям в инфраструктуру. Глава Центробанка высоко оценил деятельность правительства Найиба Букеле в экономической сфере.

«Экспорт товаров и услуг отвечает за более чем половину роста экономики в третьем семестре 2021 года, что придает импульс промышленному производству и росту занятости», — отметил Родригес.

Прогнозы высшего финансового органа контрастируют с отчетом Колледжа специалистов в области экономических наук (Colproce). Согласно исследованиям организации, за последний год был зарегистрирован рост уровня крайней бедности в Сальвадоре по причине увеличения цен на базовую потребительскую корзину.

Colproce также подвергает критике принятие биткоина в качестве официального платежного средства и куплю криптовалюты на государственные средства.

Инфляция к концу 2021 года составляет 6,2%, что соответствует международным тенденциям. Тем не менее рост цен в стране негативно влияет на покупательскую способность среднего гражданина.

Сальвадор 7 сентября 2021 года принял биткоин в качестве официального денежного средства. Согласно закону, цены в республике могут устанавливаться в криптовалюте.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Сальвадору не принимать криптовалюту в качестве законного платежного средства, поскольку ее волатильность связана с рисками для потребителей и целостностью финансовой системы центральноамериканской страны.

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