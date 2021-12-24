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Суд Вологодской области зарегистрировал иск юриста Мирзоева к АО «Дед Мороз»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 16:16
Общество
Суд Вологодской области зарегистрировал иск юриста Мирзоева к АО «Дед Мороз»
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Великий Устюг, 24 декабря. Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз». Мужчина потребовал компенсации за то, что он не получил публично обещанные Дедом Морозом подарки.

Юрист заявил, что ответчик, позиционирующий себя как главный волшебник страны, с 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства. В частности он в течение 23 лет не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты, чем причиняет истцу «моральный вред в виде нравственных страданий». Юрист попросил суд взыскать с АО «Дед Мороз» компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также обязать ответчика вручить ему 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты. При этом юрист утверждает, что он приложил к заявлению список своих желаний.

«Списков подарков и заветных мечтаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов», — отметили представители объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

Суд Вологодской области зарегистрировал иск юриста Мирзоева к АО «Дед Мороз»
Объединенная пресс-служба судов Вологодской области /

В беседе с Федеральным агентством новостей Мирзоев рассказал, что планирует потратить деньги на покупку нового жилья. При этом он отметил, что хотел бы уладить спор с Дедом Морозом во внесудебном порядке.

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