Жители Чукотки встретили Санта-Клауса, который прилетел с Северного полюса

Анадырь, 24 декабря. Санта-Клаус в рамках своего 66-го турне пролетел над Россией и посетил Чукотский автономный округ. Он побывал в поселке Провидения и селе Лорино.

Свое путешествие сказочный персонаж начал в пятницу. Он вылетел из резиденции на Северном Полюсе на санях, которые запряжены девятью оленями.

Длина саней составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, а ширина — 40 палочек или 80 конфет. При этом максимальная скорость саней Санта-Клауса превышает скорость звездного света, передает РИА Новости.

Перед вылетом с Чукотки волшебник как следует накормил своих оленей. Едой для них стало сено, морковь и овсянка. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте.

Российский Дед Мороз ранее приехал к владимирским детям на пожарной машине вместе со Снегурочкой. В этот день герои новогоднего праздника не только порадовали детей поздравлениями и подарками, но и рассказали о правилах противопожарной безопасности.