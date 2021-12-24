Леонид Якубович заверил, что Первый канал не изменит формат шоу «Поле чудес»

Москва, 24 декабря. Телеведущий Леонид Якубович высказался о будущем программы «Поле чудес» после перезапуска. По словам артиста, шоу обойдут стороной радикальные перемены.

Программу «Поле чудес» ждет ребут вслед за таким шоу, как «Дом-2». Первый канал отказался продлить телепроект по контракту с компанией «ВИД», которая долгие годы занималась производством шоу.

Ведущий Леонид Якубович отметил, что название программы останется прежним. Он также сообщил в беседе с «Лента.ру», что остался доволен планами на «Поле чудес».

«Название не изменилось, ну и слава богу», — заверил артист.

Первый канал также заверил, что «Поле чудес» сохранит свое название по соглашению с «ВИД». Кроме того, телепроект будет выходить в эфир исключительно на привычном канале и ни на каких других. Работа над перезапуском уже началась, новые эпизоды покажут уже в начале 2022 года.