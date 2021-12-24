Новый iPhone SE стоимостью 400 долларов появится в продаже весной 2022 года

Москва, 24 декабря. Американская компания Apple может выпустить в продажу новый iPhone SE по цене 400 долларов, сообщило издание MyDrivers.

Источники тайваньского агентства DigiTimes раскрыли новые подробности о предстоящем релизе устройства. Отмечается, что компания не намерена увеличивать цены на новые модели линейки. Смартфон iPhone SE может появиться в продаже за 400 долларов в марте-апреле следующего года.

По данным инсайдеров, новый американский гаджет будет поддерживать 5G. Он также будет оснащен процессором Apple A15 Bionic — такие установлены в девайсах серии iPhone 13. Экран телефона составит 4,7 дюйма. Оперативная память будет равна трем гигабайтам.

Ранее сообщалось, что на конференции WWDC в 2022 году будет представлена новая операционная система iOS 16. Отмечается, что владельцы iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первой версии iPhone S, а также пользователи iPad mini 4, Air 2 и iPad пятого поколения не смогут обновить свои устройства.