Российские пенсионеры смогут получить выплаты по фактической инфляции в 2022 году

Москва, 24 декабря. Пенсионеры в России могут получить выплаты по фактическому уровню инфляции уже в следующем году, заявил профессор, заслуженный экономист России Владимир Гришин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции 23 декабря, отмечал, что в России проиндексируют зарплаты и пенсии силовиков в соответствии с текущим уровнем инфляции. Кроме того, глава государства отметил, что необходимо индексировать все выплаты именно по такому принципу.

«Прибавка по фактической инфляции будет больше, несомненно, но я точно не считал сумму. Примерно прибавка будет в два раза больше тех, что были ранее. В конце прошлого года они закладывали 4,5-5%, а сейчас будет примерно по 10%. С другими же пенсионерами этот вопрос будет решаться в первом квартале 2022 года — так я понял слова президента», — пояснил Гришин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Данные Росстата свидетельствуют о повышении годовой инфляции до 8,22%. При этом в бюджете предусмотрена индексация страховых пенсий только на 5,9%. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что чиновники выберут механизм компенсаций «задним числом». Сначала пенсии проиндексируют, а затем выплатят недополученную часть.