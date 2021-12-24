Мишустин заявил о безвизовом въезде иностранных болельщиков в Россию на финал ЛЧ

Москва, 24 декабря. Футбольные болельщики смогут приехать в Россию без виз на финал Лиги чемпионов УЕФА, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства.

По словам премьер-министра, финальный матч ЛЧ является значимым событием для России, его примет гостеприимный Санкт-Петербург. В законодательстве будут рассмотрены поправки, которые необходимы для проведения соревнований на высшем уровне.

«До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований. Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз. Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика», — подчеркнул Мишустин.

Паспорт болельщика позволит иностранцам бесплатно пользоваться общественным транспортом, отметил премьер-министр. Политик напомнил, что ранее подобная практика уже применялась в стране и была хорошо зарекомендована.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях в РФ с 2022 года. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.