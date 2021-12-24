Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 17:25
17:24
Общество
«Не забывай — ты один»: Никитин рассказал о психологическом давлении в американской тюрьме
17:23
Общество
«Ни прийти, ни посидеть»: Елена Драпеко рассказала об обстоятельствах смерти артиста Татосова от COVID-19
17:21
Общество
Президент России призвал поощрять регионы, в которых запускаются знаковые научные проекты
17:18
Общество
Голикова сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в 17 регионах России за неделю
17:17
Общество
Суд назначил штраф ЖКС №1 за ненадлежащее содержание Дома Эмира Бухарского в Петербурге
17:15
Весь мир
Правительство Венесуэлы начинает выплату рождественских бонусов
17:13
Общество
Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%
17:12
Весь мир
Сакральная дата: Ливия отмечает 70-ю годовщину независимости
17:11
Политика
Политолог Межевич: Европа не сможет заменить Белоруссии Россию в вопросах интеграции
17:11
Армия
Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых «Цирконов»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 15:50
Спорт
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»
Prt Scr youtube.com  /  Сборная России по футболу

Самара, 24 декабря. Игрок «Крыльев Советов» Данила Пруцев может перейти в московский «Спартак»

«Спартак» намерен приобрести хавбека молодежной сборной России и самарских «Крыльев Советов» Данилу Пруцева. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». По данным источника, в настоящее время клубы согласовывают детали трансфера 21-летнего полузащитника. В нынешнем сезоне Пруцев провел за «Крылья Советов» 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 800 тысяч евро. Контракт игрока с самарским клубом действует до 2024 года.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» готов расстаться с форвардом сборной России Федором Смоловым. «Железнодорожники» хотят продать нападающего за 3 миллиона евро.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»
спартак трансфер переход пруцев
Комментировать