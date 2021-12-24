Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»

Самара, 24 декабря. Игрок «Крыльев Советов» Данила Пруцев может перейти в московский «Спартак»

«Спартак» намерен приобрести хавбека молодежной сборной России и самарских «Крыльев Советов» Данилу Пруцева. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». По данным источника, в настоящее время клубы согласовывают детали трансфера 21-летнего полузащитника. В нынешнем сезоне Пруцев провел за «Крылья Советов» 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 800 тысяч евро. Контракт игрока с самарским клубом действует до 2024 года.

Ранее стало известно, что московский «Локомотив» готов расстаться с форвардом сборной России Федором Смоловым. «Железнодорожники» хотят продать нападающего за 3 миллиона евро.