Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 15:57
15:56
Спорт
Мишустин заявил о безвизовом въезде иностранных болельщиков в Россию на финал ЛЧ
15:54
Происшествия
СК требует арестовать главу БПК Диану Каледину по делу о мошенничестве
15:50
Спорт
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Пруцев может продолжить карьеру в «Спартаке»
15:49
Общество
Переехавшие в Крым по программе «Земский доктор» врачи получают по миллиону рублей
15:44
Экономика
Как новости об «Омикроне» и пожар на заводе ExxonMobil укрепили цены на нефть
15:44
Общество
Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход
15:44
Армия
В США пригрозили «ударить» ракетами Tomahawk по России из акватории Черного моря
15:43
Экономика
Первый вице-премьер Белоусов допустил падение цен на газ до 400 долларов
15:42
Политика
Лукашенко встретится с Путиным в рамках двухдневного рабочего визита в Петербург
15:42
Общество
Жители дома в Металлострое спасают личные вещи от воды из-за аварии на пожарном гидранте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход

Общество
Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход
flickr.com  /  Carlos Luna

Москва, 24 декабря. Представитель компании Google 24 декабря покинул здание мирового суда Таганского района Москвы через черный ход, о существовании которого никто не знал.

В этот же день судья постановил оштрафовать американскую компанию на 7,2 млрд рублей. Уточняется, что суд признал Google виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф в размере 7 221 916 235 рублей связан с повторным нарушением ст. 13.41 «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

«Признать Google LLC виновным», — сказано в решении суда.

В Российской Федерации оборотный штраф в отношении американской компании назначен впервые. Уточняется, что его размер зависит от выручки Google.

Ранее стало известно, что американская компания рассматривает возможность принятия новых правил пользования облачным хранилищем. Отмечается, что Google может начать блокировать или удалять запрещенный контент.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход
суд москва google
Комментировать