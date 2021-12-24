Представитель Google сбежал из здания суда в Москве через черный ход

Москва, 24 декабря. Представитель компании Google 24 декабря покинул здание мирового суда Таганского района Москвы через черный ход, о существовании которого никто не знал.

В этот же день судья постановил оштрафовать американскую компанию на 7,2 млрд рублей. Уточняется, что суд признал Google виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Штраф в размере 7 221 916 235 рублей связан с повторным нарушением ст. 13.41 «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

«Признать Google LLC виновным», — сказано в решении суда.

В Российской Федерации оборотный штраф в отношении американской компании назначен впервые. Уточняется, что его размер зависит от выручки Google.

Ранее стало известно, что американская компания рассматривает возможность принятия новых правил пользования облачным хранилищем. Отмечается, что Google может начать блокировать или удалять запрещенный контент.