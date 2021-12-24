В США пригрозили «ударить» ракетами Tomahawk по России из акватории Черного моря

Вашингтон, 24 декабря. США могут нанести удар по России из акватории Черного моря в случае «вторжения» российских войск на Украину, считает обозреватель The National Interest (NI) Крис Осборн.

В США пригрозили «ударить» по РФ мощными ракетами Tomahawk, которые могут запускаться кораблей и подлодок. По словам аналитика, в случае войны эти боеприпасы нанесут серьезный ущерб подразделениям ВС РФ вдоль украинской границы. Осборн также считает целесообразным использовать против России авианосцы с истребителями F-35 моделей C и B.

«Большая масса Сухопутных войск ВС РФ может оказаться уязвимой для крупной авианосной кампании при условии достижения превосходства в воздухе», — подчеркнул он.

Автор статьи назвал главной целью удара американских ВМС с Черного моря отвлечение внимания Москвы в случае «агрессии» в отношении Украины. По его словам, после высадки десанта будет возможна война на два фронта. Осборн предположил, что сегодня США сохраняют морское превосходство над Россией.

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что Москва не имеет никаких агрессивных планов в отношении Киева и не собирается ни на кого нападать. Там назвали обычной пропагандой тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы готовящемся «российском вторжении».