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Первый вице-премьер Белоусов допустил падение цен на газ до 400 долларов

Экономика
Первый вице-премьер Белоусов допустил падение цен на газ до 400 долларов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 декабря. Высокая рыночная стоимость газа парализует европейскую промышленность. Ситуация может исправиться в середине следующего года. Такой предположение высказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов в беседе с Forbes.

Государственный деятель высказал свое мнение о текущей экономической ситуации. Он заявил, что европейский энергокризис породил целый ряд проблем не только для Евросоюза, но и для его торговых партнеров. Белоусов также рассказал, когда правительство ожидает снижения котировок.

«По текущим оценкам, цены на газ опустятся до $400 к середине 2022 года», — сказал чиновник.

Белоусов ранее выступил против продления экспортных пошлин на металлы. Он заявил, что это может подорвать конкурентоспособность отечественных компаний на внешних рынках. По его словам, именно из-за этого связанные с металлургией меры изначально предусматривали как временное явление.

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прогноз белоусов энергокризис цены на газ в ЕС
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