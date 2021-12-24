Первый вице-премьер Белоусов допустил падение цен на газ до 400 долларов

Москва, 24 декабря. Высокая рыночная стоимость газа парализует европейскую промышленность. Ситуация может исправиться в середине следующего года. Такой предположение высказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов в беседе с Forbes.

Государственный деятель высказал свое мнение о текущей экономической ситуации. Он заявил, что европейский энергокризис породил целый ряд проблем не только для Евросоюза, но и для его торговых партнеров. Белоусов также рассказал, когда правительство ожидает снижения котировок.

«По текущим оценкам, цены на газ опустятся до $400 к середине 2022 года», — сказал чиновник.

Белоусов ранее выступил против продления экспортных пошлин на металлы. Он заявил, что это может подорвать конкурентоспособность отечественных компаний на внешних рынках. По его словам, именно из-за этого связанные с металлургией меры изначально предусматривали как временное явление.