Почти полцентнера наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье

Москва, 24 декабря. На трассе М-5 «Урал» сотрудниками ДПС в ходе досмотра транспортного средства была обнаружена бочка из пластика с порошком растительного происхождения. Порошок оказался наркотиком, а именно — марихуаной, его общая масса составила 47 кг, сообщила изданию «Вести Подмосковья» начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех человек, находившихся в автомобиле, по ст. 30, ст. 28.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ), подозреваемые находятся под стражей.

Ранее ФАН рассказывал о задержании двух наркокурьеров под Владимиром. В их автомобиле было обнаружено более 700 килограммов запрещенных веществ.