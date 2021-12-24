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Почти полцентнера наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье
Происшествия
Почти полцентнера наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье
vk.com  /  МВД по Республике Карелия

Москва, 24 декабря. На трассе М-5 «Урал» сотрудниками ДПС в ходе досмотра транспортного средства была обнаружена бочка из пластика с порошком растительного происхождения. Порошок оказался наркотиком, а именно — марихуаной, его общая масса составила 47 кг, сообщила изданию «Вести Подмосковья» начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех человек, находившихся в автомобиле, по ст. 30, ст. 28.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ), подозреваемые находятся под стражей.

Ранее ФАН рассказывал о задержании двух наркокурьеров под Владимиром. В их автомобиле было обнаружено более 700 килограммов запрещенных веществ.

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подмосковье марихуана наркотики порошок
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