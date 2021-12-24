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Лукашенко встретится с Путиным в рамках двухдневного рабочего визита в Петербург

Политика
Лукашенко встретится с Путиным в рамках двухдневного рабочего визита в Петербург
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 24 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе посетит Санкт-Петербург с официальным визитом, сообщает пресс-служба лидера республики.

В город он прибудет 28 декабря и пробудет там два дня. Лукашенко поучаствует в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, где лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, а также поделятся мнениями об актуальных проблемах и обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности.

На 29 декабря у Лукашенко запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минске отметили, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

Ранее в Кремле сообщили, что в преддверии Нового года в Санкт-Петербурге пройдет очередная неформальная встреча лидеров СНГ. Она состоится в очном формате в Санкт-Петербурге, и Путин будет на ней председательствовать.

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путин белоруссия лукашенко
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