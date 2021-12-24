Генерал Картаполов: одна фраза Владимира Путина бросила руководство США «в холодный пот»

Москва, 24 декабря. Важная особенность одного из заявлений российского президента, озвученного на ежегодной пресс-конференции, заставила руководство США крепко призадуматься о радикальной смене приоритетов во внешней политике.

На важнейший, но явно не замеченный большинством западных СМИ нюанс общения Владимира Путина с представителями мировой прессы, в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьева указал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Депутат обратил особое внимание на заявление президента по поводу гарантий безопасности РФ со стороны США и НАТО. Кроме того, что оно было максимально жестким и ультимативным, практически без налета дипломатической вежливости, оно ещё и стало копией послания российского лидера, озвученного накануне.

Генерал отметил, что Владимир Путин, отвечая на глупый и вроде бы провокационный вопрос журналистки CNN, слово в слово повторил то, что за день до этого говорил, выступая на расширенной коллегии военного ведомства. В своем послании президента обозначил все угрозы, исходящие от экспансии НАТО. Картаполов уточнил, что на этой коллегии глава государства не только подбивал итоги проделанного за год, но и давал установки на следующий год. Противостояние расширению Североатлантического альянса легло красной нитью в этой программе на будущее. На пресс-конференции Путин обращался не к журналистке, задавшей вопрос, а ко всему коллективному западу, жестко прочерчивая красные линии. Генерал уверен, что это, по сути, двойное обращение и заставило в итоге Вашингтон сильно понервничать. Можно даже сказать, что представителей высшего руководства США, еще не отошедших от предыдущих заявлений, бросило в холодный пот от слов российского президента.

Федеральное агентство новостей /

«Наш бронепоезд всегда на парах. Дело в том, что Владимир Владимирович буквально в одной фразе на пресс-конференции повторил несколько тезисов, озвученных до этого на коллегии военного ведомства. Эта коллегия — очень ответственное мероприятие, где руководство ВС отчитывается в проделанной работе и получает задачу на следующий год. И когда президент это повторил ребята в «вашингтонском обкоме», если, конечно, у них остались еще остатки сознания, должны были крепко призадуматься. Ведь это же не просто так президент это повторяет, еще и с такими яркими интонациями. Он ведь говорил не с американской журналисткой, а обращался ко всему коллективному западу, чьи интересы она и представляет. И то как это было сказано дает четкий ответ: Все ребята, доигрались, дальше будет либо дипломатический результат, либо военно-технический. Эта фраза российского президента бросила весь «вашингтонский обком» в холодный пот с утра пораньше (у них ведь было раннее утро)» — иронично отметил Андрей Картаполов.

Генерал добавил, что у американцев с европейцами теперь не осталось места для маневра. Они не смогут заменить переговоры по безопасности своим традиционным словоблудием, подменяя понятия и отказываясь от выполнения важнейших условий. Россия выдвинула четкие требования и определила такие же четкие сроки на ответ. Вашингтону действительно теперь придется менять приоритеты во внешней политики, по крайней мере в вопросе НАТО и Украины. На прямую конфронтацию с РФ американцы никогда не пойдут.

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