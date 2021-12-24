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Мессенджер Microsoft Teams оказался опасно уязвим для атак мошенников

Технологии
Мессенджер Microsoft Teams оказался опасно уязвим для атак мошенников
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 24 декабря. Пользователи мессенджера Microsoft Teams рискуют подвергнуться фишинговым атакам и вредоносным рассылкам. Об этом предупредили аналитики компании Positive Security.

Мессенджер Microsoft Teams пользуется популярностью у корпоративных пользователей. Поэтому на платформе менее распространены случаи мошенничества, однако ее уязвимости все еще представляют угрозу. Так, функция предварительного просмотра ссылок может перебросить пользователя на сторонний небезопасный сайт. Об этом сообщают немецкие аналитики Positive Security в своем блоге.

Пользователям также грозит утечка IP-адресов. Примечательно, что Positive Security предупредил Microsoft об уязвимостях еще в марте, однако программистам удалось избавиться лишь от одной бреши в защите.

Накануне Нового года мошенники также начали использовать розыгрыши в новых схемах обмана. Так, злоумышленники предлагают подарить технику Apple и Sony в таргетированных способах наживы.

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