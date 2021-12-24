За минувшую неделю в регионах России строили корабли и открывали заводы

Москва, 24 декабря. Эксперты издания «Капитал страны» представили традиционный обзор примечательных событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за неделю — с 17 по 24 декабря 2021 года.

В Приморье прошли ходовые испытания танкера ледового класса ICE-1А «Владимир Виноградов», который предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. На судне имеется площадка для вертолета. Испытания подтвердили соответствие скорости и управляемости судна проектным характеристикам.

Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» близко к завершению в Санкт-Петербурге. Платформа может вмерзать в лед и дрейфовать в Северном Ледовитом океане, что позволит использовать ее для проведения полярных исследований в области гидрометеорологии и климатологии. Заводские испытания платформы намечены на март следующего года.

В Калужской области запущен в строй завод по производству древесноволокнистых плит, способный выпускать около 500 тысяч кубических метров продукции в год. Завод будет изготавливать древесноволокнистые плиты средней (МДФ) и высокой (ХДФ) плотности. Инвестиции в проект превысили 15 миллионов рублей.

Новый мукомольный комплекс введен в эксплуатацию в Иркутской области. До конца текущего года предприятие планирует произвести около 3 тысяч тонн муки и 688 тонн отрубей, а к 2025 объемы выпускаемой продукции будут увеличены более чем в три раза.

В Калининградской области ввели в эксплуатацию новый цех по выпуску полуфабрикатов. В год новая производственная площадка сможет выпускать 14 тысяч тонн говяжьих котлет для бургеров. В реализацию проекта было вложено 1,1 миллиарда рублей.

Центр облучательных технологий «Эра» в Челябинской области осваивает технологию холодной стерилизации продовольственных и непродовольственных товаров. Данный метод может применяться на окончательно упакованном продукте.

Новая животноводческая ферма на 1200 голов крупного рогатого скота появилась в Ивановской области. Молочный комплекс оборудован современной доильной системой «карусель». Инвестиции в проект превысили 450 миллионов рублей.

В Забайкальском крае сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства ожидают приплод в размере не менее 138 тысяч овец. Животноводы полностью готовы к появлению приплода и обеспечены необходимой кормовой базой.

В Нижегородской области фабрика «Хохломская роспись» презентовала новый каталог изделий, в который включены столовые приборы, письменные наборы с часами, глобусы и множество других предметов, расписанных знаменитой хохломской росписью в технике золочения. Все изделия созданы вручную из цельного дерева, что подтверждается авторскими подписями мастеров.

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае получили партию новейших комплектов фоторегистрирующих и видеорегистрирующих устройств фирмы RECONYX в количестве 31, а также защитные боксы, карты памяти и элементы питания к фотоловушкам. Это позволит получать более полную информацию об обитателях заповедника.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». Специалисты рассказали о значимых достижениях регионов России за неделю — с 10 по 17 декабря 2021 года.