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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин победили на ЧР в Петербурге

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 15:24
Спорт
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин победили на ЧР в Петербурге
TACC  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 24 декабря. Серебряные призеры чемпионата Европы, выступающие в танцах на льду, фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат на чемпионате России — 2022, проходящем в Санкт-Петербурге.

Произвольный танец пары оценили в 134,61 балла, а общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла. Такой показатель позволил Степановой и Букину опередить Диану Дэвис и Глеба Смолкина, итоговый результат которых составил 207,70 балла.

Замкнули тройку лидеров Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, получившие по сумме двух прокатов 195,75 балла. С отставанием 0,10 балла на четвертом месте расположились Аннабель Морозов и Андрей Багин.

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степанова букин ЧР-2022
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