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Горбачев считает Запад причастным к развалу Советского Союза

Политика
Горбачев считает Запад причастным к развалу Советского Союза
Кадр из фильма «Горбачев. Рай»

Москва, 24 декабря. Западные элиты принимали участие в распаде СССР. Соответствующее заявление сделал первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

По словам политика, у власти на Западе в то время оказались люди, которые жаждали развала великого государства. «Они потирали руки, видя наши трудности», отметил первый и последний лидер СССР. Горбачев подчеркнул, что в Кремле об этом знали.

«В кабинете (президента США. — Прим. ред.) Джорджа Буша (старшего. — Прим. ред.) была целая фракция во главе с министром обороны (Диком. — Прим. ред.) Чейни. Они говорили: "Горбачев неисправимый коммунист, надо делать ставку на (Бориса. — Прим. ред.) Ельцина"», — рассказал Горбачев.

Стоит отметить, что Советский Союз раскололся после заключения в 1991 году Беловежских соглашений.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции разозлил Украину напоминанием об общей истории с РФ, которое для Киева является «платком Фриды». Об этом рассказала журналистка Юлия Витязева.

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