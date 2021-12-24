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Тиффани Загорски унесли на руках после выступления на ЧР по фигурному катанию

Спорт
Тиффани Загорски унесли на руках после выступления на ЧР по фигурному катанию
instagram.com  /  @tiffytaz

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фигуристке Тиффани Загорски стало плохо во время выступления на чемпионате России, который продолжается в Северной столице.

Тиффани Загорски унесли на руках после выступления в произвольном танце на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. Спортсменка выступала в паре Джонатаном Гурейро. Загорски, которой стало плохо, покинула лед, не дожидаясь оценок судей.

В результате фигуристка и ее партнер набрали 100,14 балла. Чемпионами России по фигурному катанию в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее чемпионы мира 2021 года в Стокгольме Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с первенства страны. Кацалапов получил травму во время тренировки, из-за которой не смог выступить в произвольном танце.

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Все новости / Спорт / Тиффани Загорски унесли на руках после выступления на ЧР по фигурному катанию
петербург чп чемпионат россии фигурное катание загорски
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