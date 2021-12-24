Тиффани Загорски унесли на руках после выступления на ЧР по фигурному катанию

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фигуристке Тиффани Загорски стало плохо во время выступления на чемпионате России, который продолжается в Северной столице.

Тиффани Загорски унесли на руках после выступления в произвольном танце на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. Спортсменка выступала в паре Джонатаном Гурейро. Загорски, которой стало плохо, покинула лед, не дожидаясь оценок судей.

В результате фигуристка и ее партнер набрали 100,14 балла. Чемпионами России по фигурному катанию в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее чемпионы мира 2021 года в Стокгольме Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с первенства страны. Кацалапов получил травму во время тренировки, из-за которой не смог выступить в произвольном танце.