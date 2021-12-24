Неизвестную статую конца II века нашей эры обнаружили на территории Греции

Афины, 24 декабря. Неоконченную статую неизвестного скульптора эпохи Римской империи обнаружили в Греции. Специалисты относят ее к концу II - началу III века нашей эры.

Высота статуи чуть менее одного метра. Кроме того, у нее отсутствует голова, а ее часть так и не была вырезана из куска мрамора.

Скульптура представляет собой обнаженного юношу, одетого в хламиду. Из-за того, что статуя не доделана, ученые не могут предположить, кого она символизирует. Традиционно подобные статуи посвящали спортсменам или богам.

Исследователи отмечают, что скульптор практически закончил работу. Однако по неизвестной причине он так и не смог завершить ее, сообщает Planet Today.

Археологи ранее обнаружили руины дворца шумерского царя Син-Иддинама в Ираке. Город-государство пропал около 4000 лет назад.