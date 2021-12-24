Президент России призвал правительство обеспечить защиту населения от роста цен

Москва, 24 декабря. Власти России должны предпринять любые меры, чтобы сократить инфляционную нагрузку на граждан страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента Владимира Путина.

Глава государства заявил о необходимости снизить инфляцию. Он подчеркнул, что правительству необходимо будет приложить все усилия.

«Сделать всё для подавления инфляции, защищать людей от роста цен», — сказал Путин.

Политик добавил, что необходимо стимулировать занятость и снижать издержки бизнеса. Он полагает, что это позволит создать условия для дальнейшего повышения зарплат.